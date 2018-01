Técnico americano reclama de vaias ao hino O técnico dos Estados Unidos, Bruce Arena, estava aborrecido ao final da partida deste sábado contra o Brasil, mas não tanto por causa da derrota por 1 a 0. Disse que ficou decepcionado com a torcida francesa, que vaiou o hino dos EUA na cerimônia de execução dos hinos nacionais que precedeu a partida. ?Entendo que foi uma atitude desrespeitosa. Nós respeitamos os hinos nacionais de todos os países. O comportamento da torcida me decepcionou demais?, disse. Em relação ao jogo ele foi mais condescendente. Lamentou a derrota por 1 a 0, mas garante que houve evolução no desempenho do time em relação ao primeiro jogo (derrota por 2 a 1 para Turquia). "Foi um bom jogo. Perdemos por um erro nosso e depois foi difícil virar, mas jogamos melhor do que contra a Turquia e estou bastante satisfeito", disse.