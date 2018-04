Técnico Antônio Carlos é suspenso por quatro meses

Na ocasião, Antônio Carlos invadiu o campo para comemorar o gol de Wendell, que valeu a vitória do São Caetano, já nos acréscimos do segundo tempo. Pela infração, foi denunciado e punido com base no artigo 274. Além do treinador, o zagueiro Arthur também foi julgado nesta segunda por sua expulsão na mesma partida, suspenso por apenas um jogo e está livre para atuar.

O São Caetano, que promete recorrer da punição a Antônio Carlos, já não poderá contar com o treinador neste sábado, pela 22.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time recebe o Vila Nova buscando uma vitória para se aproximar do G-4. Com 33 pontos, a equipe do ABC paulista aparece na quinta posição, a quatro da zona de acesso à Serie A.