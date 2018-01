Técnico aposta na evolução da Ponte A determinação em chegar às semifinais do Campeonato Paulista está deixando o técnico Nelsinho Baptista obcecado pela perfeição. E mesmo com os 100% de aproveitamento dentro de casa ele quer melhorar ainda mais o rendimento da Ponte Preta dentro da Série A-1. "Taticamente estamos evoluindo. Fomos muito bem contra o Botafogo e também diante do Palmeiras, mas é preciso buscar uma melhora ainda maior", explicou o técnico, cada vez mais perfeccionista. A Ponte venceu os quatro jogos em casa e, agora, tem a chance da quinta vitória contra o São Paulo, sábado, no Majestoso. Nos treinos da semana, Nelsinho pretende reforçar a disposição tática do time bem como aperfeiçoar as finalizações. "Fizemos três gols no primeiro tempo e praticamente matamos o Palmeiras. Mesmo assim perdemos chances reais no segundo tempo, quando poderíamos ter definido a vitória com mais tranqüilidade", ponderou, lembrando o placar apertado de 3 a 2. Mas contra o São Paulo, o time não terá o atacante Washington, artilheiro do Paulistão com sete gols ao lado de Andrei, do União de Araras. O atacante recebeu o segundo cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. A mesma punição terá o veterano zagueiro Ronaldão e o lateral Carlos Alexandre. Seus substitutos devem ser escolhidos nos treinos da semana, mas em princípio Alex Oliveira, recuperado de contusão, volta no lugar de Ronaldão e Dionísio será improvisado, de novo, como lateral. No ataque, a briga será entre o garoto Giuliano e o irreverente Régis, que já treina com bola depois de ficar 20 dias afastado por causa de uma lesão muscular na panturilha. O elenco se apresentou, nesta tarde, no Majestoso mas realizou apenas treinos leves. O time vai treinar fisicamente nesta terça e na Quarta-feira de Cinzas. A Ponte Preta defende a vice-liderança do Campeonato Paulista, com 13 pontos ganhos, um a menos que o Santos.