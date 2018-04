Técnico aprova 1.ª semana de trabalho no Atlético-MG

"A semana foi muito boa, uma resposta muito boa de trabalho", avaliou o técnico, que assumiu o comando do time ao final do Campeonato Brasileiro. "Colocamos a bola já no primeiro dia de treino para que possamos iniciar a competição com o mínimo de condição de jogo", explicou Luxemburgo.

"Começamos a introduzir a bola já no primeiro dia de treinamento porque o jogador tem que jogar bola. Não vou colocar o cara para ficar correndo oito, dez, 50 quilômetros, eu boto para correr 50 quilômetros com a bola", justificou.

O técnico visa a preparação dos jogadores para o início do Campeonato Mineiro, no fim deste mês. O Atlético vai fazer sua estreia diante do América, no dia 24.