Técnico aprova atuação do América-RJ O técnico do América, Mário Marques, disse ter sido surpreendido pelo bom desempenho da equipe na goleada sobre o Canto do Rio, por 5 a 1, durante um jogo-treino, no domingo. O treinador elogiou a atuação dos jogadores que se "empenharam ao máximo". A partida serviu para elevar a confiança dos jogadores do América, que estréiam no Torneio Rio-São Paulo, contra o Santos, no domingo. O zagueiro Fabão, que participou da Copa São Paulo de Juniores deve se apresentar nesta terça-feira à equipe.