Técnico aprova reencontro do São Paulo com Muricy Ramalho

Na semana do duelo contra o Palmeiras, Ricardo Gomes preferiu não alimentar a expectativa pelo reencontro de Muricy Ramalho com o time pelo qual conquistou três títulos nacionais. Para o atual técnico do São Paulo, o agora adversário terá uma recepção natural no Morumbi, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"É bom quando você reencontra alguém com quem trabalhou e viveu tantos bons momentos. Isso não é diferente no futebol", disse Ricardo Gomes. "O desgaste pode acontecer em qualquer relacionamento, dentro ou fora de campo", completou.

O presidente do clube Juvenal Juvêncio, que segurou Muricy Ramalho depois das eliminações da Copa Libertadores de 2007 e 2008, seguiu a mesma linha do técnico. "Tivemos uma convivência harmoniosa. É sempre bom rever os amigos", disse.

Ricardo Gomes ainda chamou a atenção para a história do clássico. O técnico acredita que o jogo de domingo é muito mais que um confronto entre um time e um ex-técnico, vitorioso pelo clube.

"Vai ser um ótimo jogo, um confronto entre 22 grandes jogadores. Mas não podemos falar só da volta do Muricy ao Morumbi. Vamos falar também da defesa contra o ataque, da força dos dois times no meio-campo", analisou o técnico.

Na terceira posição do Campeonato Brasileiro com 36 pontos, quatro a menos que o líder Palmeiras, o São Paulo tenta logo no início do returno diminuir a diferença em um confronto direto. O jogo, que acontece neste domingo, às 16 horas, no Morumbi, tem acompanhamento do estadao.com.br e transmissão ao vivo da Eldorado/ESPN, também pelo FM 107,3.