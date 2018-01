Técnico aproveita folga para avaliar Oeste O Oeste aproveitou a folga na rodada do meio de semana para intensificar os treinamentos. Assim, o técnico Luís Carlos Martins, contratado no começo da semana para o lugar de Márcio Rossini, espera ter tempo para implantar a sua filosofia de trabalho. "Uma semana ainda não é o tempo ideal para realizar um trabalho completo. Mas já é melhor do que se tivéssemos jogado", afirmou Luís Carlos Martins. Na quarta-feira, o Oeste empatou o amistoso com o Noroeste, por 1 a 1, em Bariri. "Foi um bom teste e pude fazer algumas observações", comentou Luís Carlos Martins. No domingo, o time de Itápolis enfrentará o Paulista, em Jundiaí, p la quarta rodada do Campeonato Paulista. O clube é o lanterna do grupo 2, sem nenhum ponto.