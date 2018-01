Técnico argentino assume a Bolívia O argentino Jorge Habegger é o novo técnico da seleção da Bolívia. Ele irá substituir Carlos Aragonés, que não aguentou a pressão após a fraca campanha da equipe nas Eliminatórias para a Copa de 2002 e na Copa América. Habegger terá a missão de comandar os bolivianos no cinco jogos que restam nas Eliminatórias: contra Chile, Paraguai, Equador, Brasil e Peru. Atualmente, a Bolívia está na 7ª colocação na luta por uma vaga na Copa do Mundo de 2002, com 13 pontos ganhos em 13 partidas disputadas.