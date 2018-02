Técnico argentino Borghi renova contrato com Colo Colo

O argentino Claudio Borghi continuará mais um ano como técnico do clube chileno Colo Colo, assumindo o desafio de superar o tetracampeonato conquistado no final de semana no campeonato local, afirmou nesta quinta-feira Gabriel-Ruiz Tagle, presidente da sociedade que administra o clube. Ruiz-Tagle, mostrou sua satisfação com o acordo que selou com Borghi, o qual só falta o contrato para ser oficializado. "Sempre dissemos que nossa intenção era renovar com ele. Claudio também considera o Colo Colo um bom lugar, onde enfrentará desafios importantes", disse Ruiz-Tagle a jornalistas. "Dizíamos que Claudio estava à caminho de se tornar o Ferguson chileno, estamos cumprindo", acrescentou. O escocês Alex Ferguson é técnico do inglês Manchester United desde 1986. Borghi, que assumiu o cargo no Colo Colo há dois anos, conquistou no domingo o quarto título consecutivo com o clube, se tornando o primeiro tetracampeão do futebol chileno. Segundo a imprensa, o melhor técnico da América em 2006 terá sete por cento de aumento do salário atual. Borghi é o técnico mais bem pago entre os clubes locais, com um salário de cerca de 24 mil dólares.