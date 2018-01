Técnico assume e define time do Marília O técnico Luís Carlos Ferreira, contratado de forma surpreendente pelo Marília, começou os trabalhos no clube paulista nesta quarta-feira. Embora tenha acabado de chegar, Ferreira afirma que já tem o time que enfrenta o Ceará, sábado, em Fortaleza, na cabeça. "Mas não vou divulgar para a imprensa. Ainda quero treinar e conversar mais com os jogadores. Após isso, eu vou soltar definitivamente os onze titulares", disse Ferreira. A estréia do treinador será no jogo mais importante do Marília nesta Série B. Com um empate contra o Ceará, o time paulista (6º colocado, com 35 pontos) garante vaga à próxima fase da competição. Apesar da demissão, o técnico Paulo Comelli desejou boa sorte a Luís Carlos Ferreira. "Ele é um grande treinador e espero que dê continuidade ao trabalho que fizemos no Marília", disse.