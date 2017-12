Técnico avisa que Marília ainda está vivo Apesar estar com apenas 2 pontos no quadrangular final da Série B do Brasileiro, contra 5 do Botafogo e 7 do Palmeiras, o Marília ainda acredita que possa ficar com uma das duas vagas para a primeira divisão. Quem garante é o técnico Luiz Carlos Ferreira, tentando empolgar o elenco para o jogo de sábado, contra o Palmeiras, no Palestra Itália. Depois de dizer que ?milagres acontecem?, Luiz Carlos Ferreira explicou a situação atual do Marília: "Se ainda há ar, então estamos vivos". Por isso, a equipe está concentrada em Jarinu, cidade distante 80 quilômetros de São Paulo, para se preparar para o jogo decisivo. O curioso é que Luiz Carlos Ferreira admite também torcer pelo acesso do Palmeiras. "É um clube importante e seu acesso vai fortalecer o futebol paulista. Melhor ainda se o Marília for nessa, mesmo se de carona, com a segunda vaga", explicou. Para o jogo de sábado, o time do Marília não terá o zagueiro Andrei e o volante Everaldo, ambos suspensos com três cartões amarelos. Wladimir e João Marcos devem ser seus substitutos.