Técnico belga diz que testará promessa Januzaj antes da Copa

BRUXELAS - O técnico da seleção belga, Marc Wilmots, confirmou que fará um teste com o meia-atacante Adnan Januzaj, do Manchester United, antes da Copa do Mundo. O jogador optou recentemente por atuar pela Bélgica, seu país de origem, depois de receber nada menos do que cinco ofertas de diferentes seleções nacionais para defender.

Mesmo com toda badalação em volta de Januzaj, Wilmots garantiu que o jovem de 19 anos não tem lugar garantido na convocação para o Mundial e precisará mostrar seu valor no início da preparação belga para a competição. "A verdade sairá do campo. Ele terá que conquistar seu lugar como qualquer um", disse, em entrevista ao jornal Le Soir.

Com a confirmação de Wilmots, Januzaj está garantido entre os 26 ou 27 jogadores que participação de uma etapa de treinamentos antes que o treinador defina os 23 convocados para a Copa do Mundo. Durante este período, a seleção belga disputará amistosos contra Luxemburgo e Suécia, nos quais o jovem do Manchester terá a chance de ser testado.

Além do talento que fez com que toda essa expectativa fosse criada ao redor dele, Januzaj tem a seu favor a polivalência para convencer Wilmots de que merece um lugar na seleção. "Com certeza ele tem um perfil interessante para a ausência do Benteke. Não é muito divulgado, mas no time B do Manchester ele jogou muito como centroavante. Sua versatilidade é uma vantagem", disse o técnico, citando a ausência de Christian Benteke, fora do Mundial por lesão.

Januzaj é filho de um casal albanês que precisou fugir do Kosovo por causa da guerra e foi morar na Bélgica. Assim, ele poderia defender a Albânia, país de origem dos pais, e também a Sérvia, que é quem administra o futebol da região do Kosovo, país que os sérvios não reconhecem.

O garoto também poderia escolher a Turquia, uma vez que seus avós têm origem lá, e a própria Inglaterra, onde mora desde 2011 e que faria um esforço para antecipar sua naturalização.