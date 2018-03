Técnico brasileiro ameaçado de morte O brasileiro Édson "Dido" da Silva, técnico da seleção do Vietnã está mandando sua família para a Holanda, após anunciar hoje que recebeu ameaças de morte. Segundo Dido, as ameaças vinham por e-mail, telefone, celular e secretária eletrônica. Diziam para que "ele fosse embora, ou toda sua família morreria". Ele afirmou que continua no cargo, embora a federação local não tenha dado muita importância ao caso. Ex-meia do Santos e do Flamengo, o técnico de 39 anos tem um contrato de um ano com a federação daquele país, e é o quinto estrangeiro em cinco anos a dirigir a seleção vietnamita.