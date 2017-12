Técnico brasileiro está insatisfeito com a Costa Rica O técnico da Costa Rica, o brasileiro Alexandre Guimarães, não gostou da atuação de seus jogadores na derrota diante da seleção da região de Sandhausen, sudoeste da Alemanha, por 3 a 2, em amistoso disputado na quinta-feira. No entanto, ele mantém o otimismo com a participação costarriquenha na Copa. "Estou muito insatisfeito. É lastimável que alguns jogadores não tenham entendido o que é isso. Eles estão perdendo a oportunidade de aparecer na Copa", contou Guimarães, que ainda acredita numa boa participação no Mundial, mesmo com o fraco desempenho nos amistosos. "O jogo contra a Alemanha será muito difícil, mas mantenho o otimismo", contou. O brasileiro explicou que o objetivo traçado pela Costa Rica é alcançar a fase oitavas-de-final. Guimarães espera uma nova atitude da equipe e convidou os torcedores para o treinamento de sábado, que será realizado em Walldorf, sul da Alemanha. A Costa Rica está no Grupo A da Copa e estréia no dia 9 de junho, contra a Alemanha. Os outros adversários serão o Equador e a Polônia.