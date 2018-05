Técnico brasileiro Sérgio Farias deixa o Pohang Steelers

O treinador informou sua decisão aos dirigentes do time durante o torneio realizado pela Fifa este mês, de acordo com o jornal Korea Times.

"Farias quer passar um ano no Brasil", disse o presidente do Pohang, Kim Tae-man, segundo o jornal. "Farias disse que deseja voltar ao Pohang depois de um ano, se o time ainda o quiser."

O Pohang derrotou o mexicano Atlante nos pênaltis na partida que valia a terceira posição do Mundial de Clubes, no fim de semana, após ter perdido por 2 a 1 para o Estudiantes, da Argentina, na semifinal.

Desde que assumiu o Steelers como técnico em 2005, Farias conquistou todos os títulos nacionais ao menos uma vez e ainda levou o time à conquista da Liga dos Campeões Asiática.

O brasileiro teria recebido sondagens de times do Japão e do Oriente Médio no meio do ano, mas renovou seu contrato com o Pohang por 2 temporadas em junho.

Mas uma vez o técnico foi ligado com o clube saudita Al Ahly enquanto o Steelers estava disputando o Mundial de Clubes em Abu Dhabi, mas ele disse que as reportagens eram "ridículas".