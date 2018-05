Técnico brasileiro troca o Pohang Steelers pelo Al Ahli

Em 2009, o treinador conquistou a Liga dos Campeões da Ásia com o Pohang. Na final, o time do brasileiro venceu justamente Al Ittihad, outro time da Arábia Saudita. No entanto, o maior feito de Farias à frente do clube sul-coreano foi o terceiro lugar no Mundial de Clubes da Fifa, disputado em Abu Dabi, nos Emirados Árabes, na semana passada.

Aos 42 anos, o técnico já havia deixado claro que não pretendia ficar no Pohang, time que comanda desde 2005. Apesar de o Al Ahli afirmar que o brasileiro já assinou contrato com o clube, ele só se apresenta na cidade de Jeddah para iniciar os trabalhos no início do ano que vem. Em 2010, o objetivo maior do time árabe é fazer uma boa campanha na Liga dos Campeões da Ásia.