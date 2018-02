Técnico Caio Júnior testa duas formações no Palmeiras O técnico Caio Júnior testou nesta quinta-feira duas formações diferentes para o time do Palmeiras: uma com três volantes e outra com um meio-de-campo mais ofensivo. A preparação é o jogo de domingo, contra o Sertãozinho, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. No primeiro esquema, o treinador escalou os volantes Francis, Pierre e Martinez. Juntos, eles dão liberdade a Valdivia, Edmundo e Osmar no ataque. No segundo tempo do treino colocou, Caio Júnior trocou Francis pelo ala Michael, que jogou quase como um ponta-esquerda, função que já exerceu durante a vitória sobre o Juventus, domingo passado, por 4 a 1. ?É importante testar essas formações durante os treinos?, comentou o volante Pierre. ?Mas o professor Caio ainda não passou pra gente o time que vai sair jogando.? A partida contra o Sertãozinho é considerada fundamental para as pretensões do Palmeiras de ficar entre os quatro semifinalistas do Paulistão. Faltando seis rodadas para o final da primeira fase, o time está em sexto lugar, com 22 pontos - três a menos que o Paulista e dois atrás de São Caetano e Noroeste. Bastidores Nesta quinta, o presidente Affonso Della Monica, o vice Gilberto Cipullo e mais o candidato à presidência do Conselho, Seraphim del Grande, foram à Federação Paulista de Futebol pedir a ajuda de Marco Polo Del Nero, mandatário da entidade, na liberação do Palestra Itália para clássicos. Os dirigentes palmeirenses também pediram o adiantamento de cotas de patrocínio para saldar dívidas salariais.