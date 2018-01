Técnico campeão alemão em 2004 assume o comando do vice-lanterna Hannover

Ao anunciar a contratação do técnico, o Hannover explicou que assinou um contrato até o final da próxima temporada com Schaaf. O treinador vai suceder Michael Frontzeck, que deixou o comando do time no início da pausa de inverno do Campeonato Alemão - o torneio nacional será retomado em 22 de janeiro.

Com 14 pontos, o Hannover terminou o primeiro turno do Alemão em penúltimo lugar, com um a mais do que o lanterna Hoffenheim e um a menos do que Werder Bremen e Stuttgart. Os dois últimos colocados são rebaixados, enquanto o antepenúltimo colocado disputa uma repescagem contra o terceiro da segunda divisão alemã.

Schaaf, de 54 anos, comandou o Werder Bremen entre 1999 e 2013, tendo sido campeão alemão em 2004, além de ter faturado três títulos da Copa da Alemanha. Além disso, ele dirigiu o Eintracht Frankfurt durante um ano, entre maio de 2014 e maio de 2015.

Agora no Hannover, Schaaf terá a missão de evitar a queda do time no Campeonato Alemão. O próximo compromisso da equipe no torneio será em 23 de janeiro, em casa, diante do Darmstadt.