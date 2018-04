Técnico Carlo Ancelotti diz que chances do PSG crescem sem Messi

BARCELONA - O técnico do Paris Saint-Germain, Carlos Ancelotti, não escondeu o que todo mundo já sabe: as chances de a equipe dele avançar às quartas de final da Liga dos Campeões ficarão maiores se Messi não tiver condições de ir a campo nesta quarta-feira, no Camp Nou, na partida de volta das oitavas. Na ida, em Paris, empate em 2 a 2.

"Nós temos uma chance maior se Messi não jogar, mas isso não vai mudar a nossa estratégia", garantiu o treinador italiano, que lembrou: "Temos que ter confiança para jogar contra um dos melhores times do mundo. Precisamos de confiança e caráter. Não podemos pensar sobre nossos erros, mas sobre o que fizemos bem na partida de ida".

O PSG, impulsionado pelos petrodólares catarianos, investiu pesado na equipe mirando chegar às semifinais da Liga dos Campeões. Ancelotti reconhece que a tarefa se tornou difícil pelo sorteio que jogou a equipe contra o Barcelona, mas ainda sonha.

"O PSG está feliz por estar aqui, porque vai ser uma noite fantástica. Todo mundo sabe que temos uma pequena chance de nos classificarmos, mas temos a chance, no entanto. Provamos que podemos jogar bem contra uma equipe fantástica. Vamos dar tudo para se qualificar, atacar, defender, ser sólido e ser forte", afirmou.

Apesar do alto investimento feito no elenco, Ancelotti não acredita que ficará um sentimento de decepção por uma eliminação nas quartas. "Nada vai mudar no PSG, mesmo se falharmos o acesso às semifinais.O futuro é fantástico quer ganhemos ou não. Vamos tentar ganhar no ano que vem se não conquistarmos a Liga dos Campeões esta temporada", completou.