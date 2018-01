Técnico causa ferimento em Beckham O capitão da seleção inglesa, David Beckham, foi o centro das atenções nesta segunda-feira no campo de treinamento de sua equipe, o Manchester United, por exibir um corte sobre o olho esquerdo. Mais do que o ferimento, porém, foi a sua causa que provocou os maiores comentários: segundo o jornal The Sun, o corte foi causado por uma chuteira atirada pelo técnico do time, Alex Ferguson, no vestiário do estádio de Old Trafford, no sábado, depois da derrota do Manchester por 2 a 0 para o Arsenal, pela quinta rodada da Copa da Inglaterra. Tudo indica que Ferguson não quis atingir intencionalmente o astro de sua equipe. De acordo com o The Sun, Beckham estava sentado em um dos bancos do vestiário quando o treinador, visivelmente irritado pela derrota de sua equipe, deu um chute numa chuteira ? que foi parar no rosto do capitão da seleção inglesa. Embora as testemunhas tenham isentado Ferguson da agressão, elas disseram que o treinador estava decepcionado com a atuação do meio-campista. Beckham, que foi substituído no segundo tempo da partida, deixou o estádio 20 minutos antes que o resto da equipe, acompanhado de sua mulher Victoria e de seu filho Brooklyn, sem dar declarações e visivelmente nervoso. Ferguson admitiu ter sido ele quem provocou o ferimento. ?Essas coisas ocorrem todas as noites nos vestiários, algo que começa e termina ali. Foi um caso insólito, não ocorrerá mais?, disse Ferguson.