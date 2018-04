Técnico cobra nova postura do Cruzeiro em decisão A reapresentação do Cruzeiro nesta terça-feira foi marcada por um puxão de orelha do técnico Marcelo Oliveira. Depois da derrota por 3 a 0 para o arquirrival Atlético-MG, no domingo, o treinador pediu uma mudança de postura ao elenco. Para elenco, a final do Campeonato Mineiro ainda está em aberto, apesar da boa vantagem do adversário.