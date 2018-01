Técnico coloca o Criciúma na defesa O técnico Lori Sandri reforçou a marcação do Criciúma para enfrentar o líder Atlético-PR neste domingo, às 16 horas, em Curitiba. Em busca de um empate, o time catarinense terá 6 jogadores no meio-de-campo e apenas 1 atacante (Marcos Denner). As novidades do Criciúma são os retornos de Douglas e Luciano Almeida, que cumpriram suspensão na rodada passada do Campeonato Brasileiro. Com 46 pontos, o Criciúma ainda corre risco de rebaixamento no Brasileiro.