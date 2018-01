Técnico considera pequena a vantagem do Palmeiras na Copa do Brasil O técnico Marcelo Oliveira considera "pequena" a vantagem que o Palmeiras conquistou ao empatar com o Internacional por 1 a 1, no Beira-Rio, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, a equipe paulista poderá se classificar às semifinais com um empate por 0 a 0 no Allianz Parque. Empate por dois ou mais gols dá a vaga para o Internacional.