Técnico convoca Portugal para 'decisão' com a Rússia O meia André Martins, do Sporting, foi convocado pela primeira vez para a seleção de Portugal nesta segunda-feira, quando o técnico Paulo Bento chamou a equipe para o decisivo duelo com a Rússia, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, que será disputada no dia 7 de junho, no Estádio da Luz, do Benfica, em Lisboa.