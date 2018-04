Técnico convoca Uruguai para partidas contra Chile e Brasil

O técnico do Uruguai, Oscar Tabárez, anunciou, nesta sexta-feira, os convocados de sua equipe para as partidas válidas pela terceira e quarta rodadas das eliminatórias para a Copa da África do Sul, contra Chile e Brasil, respectivamente. O Uruguai enfrentará o Chile em casa no próximo dia 18, e terá o Brasil como adversário fora três dias depois, no Morumbi. A lista de convocados uruguaia é a seguinte: Goleiros: Fabián Carini (Múrcia-ESP), Juan Castillo (Peñarol) e Esteban Conde (Danubio). Defensores: Martín Cáceres (Recreativo Huelva-ESP), Diego Godín (Villarreal-ESP), Lugano (Fenerbahçe-TUR), Andrés Scotti (Argentinos Juniors-ARG), Martín Rodríguez (River Plate-URU) e Carlos Valdez (Reggina-ITA). Meias: Maximiliano Pereira (Benfica-POR), Álvaro González (Boca Júniors-ARG), Jorge Fucile (Porto-POR), Sebastián Ariosa (Defensor), Pablo García (Múrcia-ESP), Walter Gargano (Nápoli-ITA), Julio Mozzo (Peñarol), Diego Pérez (Monaco-FRA), Cristian Rodríguez (Benfica-POR), Mario Regueiro (Múrcia-ESP), Ignacio González(Danúbio) e Arévalo (Monterrey-MEX) Atacantes: "Loco" Abreu (Tigres-MEX), Carlos Bueno (Boca Juniors-ARG), Diego Forlán (Atlético de Madrid-ESP), Vicente Sánchez (Toluca-MEX) e Luis Suárez (Ajax-HOL)