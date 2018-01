Técnico corintiano denuncia chantagem Por volta das 21 horas de ontem, o técnico do Corinthians, Márcio Bittencourt, esteve na 5ª Delegacia Seccional, na zona leste de São Paulo, para registrar um boletim de ocorrência de extorsão. Segundo Márcio, um desconhecido ligou para a casa exigindo dinheiro e ameaçando seus familiares. De acordo com o depoimento de Márcio ao delegado Naif Saad Neto, o desconhecido, por aparelho celular, ligou várias vezes, na manhã de ontem, para a casa do dele, exigindo dinheiro e ameaçando sua família, com o argumento de que sabe onde encontrar cada um dos familiares do treinador. As ligações foram atendidas pela mulher do técnico corintiano. A Polícia Civil está investigando o endereço de origem das ligações.