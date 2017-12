Técnico croata define goleiro para jogo contra o Brasil O goleiro Stipe Pletikosa foi confirmado como titular para a partida de estréia da Croácia, contra o Brasil, graças ao pênalti defendido no amistoso disputado contra a Espanha, na última quarta-feira. "O pênalti cobrado por Fernando Torres, que ele defendeu, não foi decisivo (a Espanha venceu por 2 a 1), mas seguramente serviu para aumentar a confiança dele", afirmou, nesta sexta, o treinador da equipe croata, Zlatko Kranjcar. "Decidi pelo Pletikosa há dez dias, não disse nada nem a ele e nem a Butina e Didulika, para não desmoralizá-los". Durante as Eliminatórias para a Copa, Tomislav Butina foi o goleiro preferido pelo treinador. No entanto, nos últimos meses, devido a uma questão contratual, ele não contou com o apoio da comissão técnica de seu clube. Há quatro meses, Butina assinou com o Olympiakos, com a intenção de se integrar à equipe grega no início da próxima temporada. Com isso, o técnico de sua equipe atual, o Bruges, da Bélgica, o deixou na reserva até o final da recente temporada européia. Esses quatro meses sem jogar acabaram custando-lhe a vaga de titular na seleção. Kranjcar anunciou também que o rápido atacante Ivica Olic entrará em campo contra o Brasil, no dia 13, em Berlim, no lugar do mais estático Ivan Klasnic. "As características de Olic são mais adequadas para o confronto contra os brasileiros. Ele é agressivo e rápido". Curiosamente, Olic se contundiu em agosto do ano passado, durante o amistoso realizado justamente contra o Brasil, e levou quatro meses para se recuperar. Além de Brasil e Croácia, o grupo F conta também com Japão e Austrália, que jogam no dia 12, em Kaiserslautern.