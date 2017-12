Técnico croata escala Olic para o jogo contra a Austrália O técnico da seleção da Croácia, Zlatko Kranjcar, anunciou nesta quarta-feira que decidiu substituir o atacante Ivan Klasnic por Ivica Olic na equipe que irá a campo na partida desta quinta, contra a Austrália, em Stuttgart. Este jogo poderá definir o segundo classificado do grupo F para as oitavas-de-final. "Olic se encontra em 100% de suas condições. Com as suas qualidades, ele se ajusta melhor que Klasnic a esse jogo e ao estilo que acreditamos que será adotado pela Austrália", afirmou o treinador. A Austrália é vice-líder da chave, com três pontos, e depende apenas de suas próprias forças para garantir uma vaga nas oitavas-de-final. Para a Croácia, que tem um ponto, só a vitória interessa. O Japão, que também tem apenas um ponto, precisa vencer o já classificado Brasil e ainda torcer para não ser superado em pontos e saldo de gols pelos outros dois adversários.