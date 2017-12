Técnico croata pede atenção especial em Viduka O técnico da Croácia, Zlatko Kranjcar, disse nesta terça-feira que considera o atacante Mark Viduka como o maior perigo da Austrália, adversária dos croatas da próxima quinta-feira, em Stuttgart, pela terceira rodada do Grupo F da Copa do Mundo. "O maior perigo é que os australianos jogam como uma equipe. Além disto, eles têm o Viduka", lembrou o treinador. "Vamos fazer um esquema especial sobre ele o tempo todo", avisou Kranjcar, se referindo ao atacante, que tem seis gols marcados em 35 jogos pela seleção australiana. O jogo pode valer uma vaga na próxima fase da Copa. A Austrália precisa apenas de um empate com a Croácia, desde que o Japão não goleie o Brasil. Já os croatas têm que vencer e apostar em pelo menos um empate entre brasileiros e japoneses.