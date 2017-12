Técnico croata reclama de jejum de gols de sua equipe Zlatko Kranjcar, técnico da Croácia reclamou da atuação de sua equipe, que segue sem fazer gols no Mundial após o empate de 0 a 0 contra o Japão, neste domingo, em Nuremberg. "Dominamos o jogo e tivemos muitas oportunidades, mas outra vez não conseguimos traduzi-las em gol. Melhoramos com relação a nossa estréia (derrota de 1 a 0 para o Brasil), mas seguir sem fazer gols é um problema grave e acho até que estamos com um pouco de falta de sorte", explicou o treinador. Para o meio-campista croata Niko Kovac, o grande culpado do resultado foi o intenso calor durante a partida. "O jogo foi muito duro porque tivemos de jogar em um calor de 40 graus centígrados, mas ambas equipes sentiram o calor", reclamou o jogador do austríaco Salzburg e ex-Hertha Berlim. Porém, mesmo sofrendo com o jejum de gols, Kranjcar diz que acredita na força de sua seleção para se classificar para as oitavas-de-final. "Temos força para buscar a vaga contra a Austrália (na próxima quinta-feira, em Stuttgart). Se vencermos o jogo, seguimos na competição e eu tenho muita confiança que meus jogadores são capazes de ganhar essa partida", concluiu.