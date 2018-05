Técnico culpa desfalques por mau momento do Liverpool

Ameaçado no cargo, o técnico espanhol Rafa Benítez atribuiu a culpa pelo mau momento do Liverpool às constantes ausências por lesão do meia Steven Gerrard e do atacante Fernando Torres. Nesta sexta-feira, véspera do penúltimo jogo do time no ano, o treinador disse que sua equipe vem sofrendo com os seguidos desfalques importantes.

"Gerrard e Torres foram incluídos na melhor equipe do ano, divulgada nesta semana pela Fifa. Isso demonstra o nível que eles têm e o que podem fazer pela equipe", afirmou Benítez. "Mas quando não estão totalmente em seu nível, é improvável que tenham o rendimento previsto."

Agora recuperados, Gerrard e Torres estão confirmados na equipe titular que enfrenta o Wolverhampton neste sábado, em casa, pela última rodada do primeiro turno do Inglês. Na modesta oitava posição, o time de Benítez precisa da vitória para voltar à briga pelas primeiras colocações. Já o adversário aparece em 12.º na tabela.

Além de praticamente ter dado adeus à disputa pelo título no Inglês, o Liverpool amargou recentemente a eliminação precoce na Liga dos Campeões, ainda na fase de grupos. Como consolo, garantiu vaga na Liga Europa, na qual enfrentará o Unirea Urziceni, da Romênia, pela classificação às oitavas de final.