Técnico da Alemanha quer treinador de hóquei na seleção Jürgen Klinsmann, técnico da Alemanha, surpreendeu os torcedores ao anunciar nesta quarta-feira que gostaria de ter o treinador da seleção de hóquei, Berhard Peters, como diretor esportivo da Federação Alemã de Futebol. "Se trata de uma pessoa que pode transmitir muito conhecimento. As conversas estão avançando de forma positiva. Acredito que muito em breve chegaremos a um acordo", declarou Klinsmann. As únicas experiências de Peters com o futebol foram breves passagens pelo Monchengladbach, Maguncia 05 e Schalke 04. A idéia de Klinsmann de integrar Peters em sua equipe de trabalho dá continuidade às várias medidas adotadas pelo treinador que são pouco utilizadas no futebol. Dentre as medidas inovadoras, Klinsmann fez os goleiros girarem 360º no aquecimento, impôs saltos em laços de elástico aos jogadores e introduziu um teste científico norte-americano para rendimento físico jamais utilizado no futebol, que provocou revolta nos demais técnicos da Alemanha. Outros nomes haviam sido cogitados para assumir o cargo de diretor técnico. Um deles foi o de Berti Vogts, ex-treinador da Alemanha. Segundo o presidente da Federação Alemã, Theo Zwanziger, quem for escolhido deverá estar em condições para assumir o cargo com a máxima urgência.