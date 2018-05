Loew, que assumiu depois de Juergen Klinsmann após a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, conduziu a equipe à final da Eurocopa de 2008, quando perdeu para a Espanha. A Alemanha também se classificou em primeiro lugar no grupo para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul.

(Por Karolos Grohmann)