Técnico da Angola fica "feliz" com desempenho na Copa O técnico da seleção angolana de futebol, Luis de Oliveira Gonçalves, revelou após o empate contra a seleção do Irã que ficou muito orgulhoso com o desempenho de seus jogadores, mesmo com a equipe ficando de fora das oitavas-de-final da Copa - o jogo contra os iranianos foi especial para o treinador, pois foi a primeira vez que a Angola conseguiu marcar um gol em Mundiais. "Nós não fomos inteligentes para continuar nos defendendo quando vencíamos por 1 a 0. Mesmo assim estou muito satisfeito com o desempenho de meus atletas e com o resultado conquistado. Todos que estão envolvidos no futebol angolano mais a torcida podem ficar orgulhosos", contou o treinador. Após a partida, os jogadores fizeram festa para o meia Zé Kalanga, que foi eleito pela Fifa o melhor em campo. "Quero parabenizar meus colegas, pois fizemos tudo para ganhar. Queríamos a classificação, mas temos que aceitar o que aconteceu e comemorar o nosso desempenho", contou Kalanga. Angola termina a sua participação em Copas em terceiro no Grupo D, com dois pontos - Portugal e México acabaram se classificando para as oitavas.