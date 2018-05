Técnico da Argentina diz que Brasil 'sempre é o melhor'

BUENOS AIRES - O técnico da Argentina, Alejandro Sabella, não poupou elogios à seleção brasileira nesta terça-feira, em entrevista ao site da Fifa. Para o treinador, os brasileiros são sempre favoritos ao título, ainda mais quando são os anfitriões da Copa do Mundo.

"Os brasileiros nunca me surpreendem, não é à toa que são pentacampeões. A história mostra que eles sempre foram os melhores. Possuem uma mescla de capacidade física, atlética e técnica enorme. São favoritos, ainda mais sendo os anfitriões", declarou Sabella.

O treinador afirmou que ganhou ainda mais confiança no potencial do Brasil ao acompanhar a Copa das Confederações. Ele admite que mudou de ideia quanto aos favoritos do Mundial depois da competição. Antes, considerava apenas Alemanha e Espanha como as seleções em melhores condições de brigar pelo troféu.

"Hoje colocaria o Brasil no mesmo nível de Espanha e Alemanha. Não fiquei surpreso com o seu rendimento na Copa das Confederações", destacou o argentino, para quem o Brasil passou no teste de jogar diante de sua própria torcida.

"Essa era a minha dúvida, ver a personalidade dos jogadores em relação a jogar em casa, que é uma faca de dois gumes. Embora sempre seja melhor jogar em casa, às vezes isso se volta contra a equipe. No entanto, na Copa das Confederações eles tiveram essa pressão e a superaram muito bem. [Luiz Felipe] Scolari tem muito a ver com isso, e acho que eles podem repetir esse rendimento na Copa do Mundo", apostou Sabella.