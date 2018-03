Técnico da Argentina espera ansiosamente por jogo com Brasil O técnico da seleção argentina, Alfio Basile, disse nesta quinta-feira que está ansioso para jogar contra o Brasil, mas afirmou que deve antes pensar no confronto com o Equador, que, na sua opinião, é o país de maior desenvolvimento no futebol sul-americano. A Argentina está se preparando para jogar duas partidas amistosas nos Estados Unidos antes dos compromissos contra o Equador e o Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. No dia 4 de junho, a seleção argentina jogará com o México, no Qualcomm Stadium, em San Diego, e quatro dias depois encara os Estados Unidos no Giants Stadium, em Nova Jersey. No dia 15 de junho, os argentinos enfrentam o Equador em Buenos Aires, pelas eliminatórias sul-americanas, e no dia 18 visitam o Brasil, em Belo Horizonte. "Jogar com o Brasil sempre é o clássico de tantos anos de importância, ainda mais vindo de derrota", disse Basile em coletiva de imprensa. "Sempre queremos ganhar esta partida, estamos esperando com ansiedade e tranquilidade, por que primeiro temos que jogar com o Equador", acrescentou. Basile não pôde se conter quando lhe perguntaram como vai jogar contra o Brasil e deixou claro a dor causada pela derrota na final da Copa América da Venezuela, em 2007. "O importante é que não marquem um gol nos primeiros dez minutos. Na Copa América eles nos surpreenderam, se defenderam muito bem, e não nos deixaram espaços", disse Basile. O técnico destacou que o sistema de jogo utilizado pela Argentina é conhecido há muito anos no mundo todo, por isso ele vai começar a mudar. Basile disse que fará testes nos amistosos para aplicar nas eliminatórias. "Obviamente vou mudar alguma coisa para não usar o mesmo sistema daquele dia (da final) para tentar supreendê-los, e para que eles não me surpreendam", disse Basile. "Embora eles tenham me surpreendido porque jogaram de uma maneira na qual o Brasil não joga historicamente. Jogaram no contra-ataque, os 90 minutos, coisa rara com o Brasil, mas ganharam bem, não digo nada", destacou. O técnico declarou que mudar o sistema não significa renunciar ao ataque. "Vamos ver como nos saímos. O Brasil não vai jogar da mesma maneira por que o público irá levá-lo a jogar mais para frente", declarou Basile.