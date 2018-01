Técnico da Argentina já definiu 95% do grupo da Copa Depois de perder por 3 a 2 para a Croácia, no amistoso de quarta-feira, o técnico da seleção argentina, José Pekerman, desembarcou nesta sexta em Buenos Aires dizendo que já definiu 95% do grupo que pretende levar para a Copa do Mundo na Alemanha. A data-limite para a convocação é dia 15 de maio. "Tenho 95% do elenco fechado. Só faltam dois ou três jogadores. Existem vários que estão buscando essa vaga e quero que todos tenham motivação até a data da convocação", revelou Pekerman. Apesar de não ter definido quem será o goleiro titular da Argentina na Copa, Pekerman defendeu Abbondanzieri, que foi muito criticado pela imprensa depois do amistoso contra a Croácia. "Ele joga muito no Boca Juniors. Ainda falta encontrar a estabilidade na seleção", disse o treinador. Irritado com a derrota, Pekerman mandou um recado para o elenco, afirmando que as falhas que estão acontecendo nos amistosos não serão admitidas na Copa. "Temos que fazer uma autocrítica e falar com os jogadores que cometeram erros. Não podemos tomar gols no final. Isso será inadmissível se acontecer no Mundial", afirmou o técnico argentino. A Argentina está no crupo C da Copa do Mundo, ao lado de Sérvia, Holanda e Costa do Marfim.