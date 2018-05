Técnico da Austrália corta seis e gera polêmica ao manter veterano de 38 anos

O técnico da seleção australiana, Bert van Marwijk, divulgou nesta terça-feira o corte de seis jogadores e reduziu para 26 nomes a lista de pré-convocados para a Copa do Mundo da Rússia. O anúncio foi cercado de polêmica e gerou muita reclamação nas redes sociais.

Deixaram a equipe: o goleiro Mitch Langerak, os defensores Alex Gersbach, Bailey Wright e Aleksandar Susnjar e os atacantes Jamie Maclaren e Apostolos Giannou. A principal polêmica foi por conta do corte de Jamie Maclaren, de 24 anos, atacante que vive grande fase e marcou três gols no último domingo para o Hibernian, da Escócia, no empate por 5 a 5 com o Rangers.

Os torcedores ficaram irritados porque o veterano Tim Cahill, de 38 anos, foi mantido no elenco. O jogador pertence ao Millwall, da Austrália, mas atuou pouco na temporada devido a uma série de lesões. De acordo com as reclamações no Twitter, ele ficou na lista só porque é o garoto propaganda da principal patrocinadora da seleção australiana.

Cahill, no entanto, segue próximo de disputar sua quarta Copa do Mundo. Ele esteve presente nas edições de 2006, 2010 e 2014. Além disso é o jogador com mais gols pela seleção australiana, 50 no total, em 105 partidas.

"Reduzir a equipe é sempre uma missão complicada", disse Van Marwijk. O treinador havia anunciado a lista de 32 pré-convocados na última segunda-feira. "No geral, acredito que convoquei uma equipe sólida e ambiciosa", prosseguiu.

Os 26 jogadores agora se reunirão na Turquia e farão o primeiro teste antes da Copa do Mundo em primeiro de junho, contra a República Checa. Após o amistoso, o treinador deverá fazer o corte dos últimos três atletas e fechar a lista dos 23.

Confira os 26 pré-convocados da Austrália:

Goleiros - Mat Ryan, Danny Vukovic, Brad Jones.

Defensores - Aziz Behich, Josh Brillante, Milos Degenek, Fran Karacic, Matt Jurman, James Meredith, Mark Milligan, Josh Risdon, Trent Sainsbury.

Meio-campistas - Jackon Irvine, Mile Jedinak, Massimo Luongo, Aaron Mooy, Dimitri Petratos, Tom Rogic, James Troisi.

Atacantes - Daniel Arzani, Tim Cahill, Tomi Juric, Robbie Kruse, Mat Leckie, Andrew Nabbout, Nikita Rukavytsya.