Técnico da Bélgica considera sorteio especial: 'Vivi quase 21 anos na Inglaterra'

Cabeça de chave do Grupo G, a Bélgica terá pela frente na fase de grupos da Copa do Mundo as seleções da Inglaterra, Panamá e Tunísia. No duelo contra os ingleses, provavelmente o mais complicado da chave, o técnico espanhol Roberto Martínez não poderá se queixar de não ter informações sobre o adversário.

+ Confira todos os detalhes da tabela da Copa da Rússia

"Vivi quase 21 anos na Inglaterra. Então foi um sorteio muito especial. Mas trata-se de Copa do Mundo e agora temos que nos preparar. Temos um grupo complicado com essas três seleções", comentou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Roberto Martínez atuou como jogador, de 2002 a 2007, na Inglaterra (Walsall, Swansea City e Chester City). E todos os clubes que dirigiu como técnico durante nove anos, até assumir a Bélgica, em agosto de 2016, foram no futebol inglês.

Ele começou no Swansea City, em 2007. Dois anos mais tarde, foi para o Wigan Athletic, quando fez história ao conquistar a Copa da Inglaterra, em 2013, em cima do Manchester City. Apesar do título, o treinador foi demitido por conta do rebaixamento do clube no Campeonato Inglês. Em 2013, ele assumiu o Everton, onde permaneceu até 2016.

Como conhece bem o principal adversário do grupo, a sua principal preocupação inicialmente será com o deslocamento de sua seleção. "Provavelmente é o grupo que mais demandará horas de viagem".

A Bélgica fará a estreia em Sochi contra o Panamá. Na sequência viajará para Moscou para enfrentar a Tunísia e fechará a participação na fase inicial contra a Inglaterra, em Kaliningrado. No total, percorrerá 2.890 quilômetros.