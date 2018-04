Técnico da Bósnia diz que vai se reunir com jogadores O técnico Safet Susic afirmou nesta quarta-feira que sua primeira tarefa no comando da seleção da Bósnia será viajar para conhecer e conversar com os jogadores que atuam fora do país. O treinador, de 54 anos, foi contratado na semana passada para substituir Miroslav Blazevic, que deixou o cargo após a derrota da Bósnia para Portugal na repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2010.