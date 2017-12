Técnico da Coréia afirma que equipe vislumbra a final O holandês Dick Advocaat, técnico da Coréia do Sul assegurou - após vitória por 2 a 1 de virada sobre Gana, nesta terça-feira - que sua seleção "tem a intenção de seguir no Mundial até a final". "Foi uma partida estranha, com dois tempos muito distintos", admitiu o treinador da Coréia, que completou: "No primeiro tempo a equipe estava muito ansiosa e o meio-campo muito recuado, e tomamos um gol em uma desatenção". Os africanos abriram o placar, em Frankfurt, com Mohamed Kaer, aos 31 minutos da primeira etapa. "Na segunda metade nós nos arriscamos mais e pudemos imprimir nosso jogo", contou Advocaat. "Foi um acerto colocar Ahn Jung Whan após o intervalo, ele praticamente marcou um ´gol de ouro´". Chung Soo Lee havia empatado a partida, em cobrança de falta, aos nove do segundo tempo, e Whan, com um chute de longa distância, virou o placar aos 26. "Estávamos naturalmente nervosos, a primeira partida de uma Copa é sempre muito difícil, mas alcançamos nosso objetivo de começar a competição com uma vitória e pensamos sim que podemos vislumbrar uma final", conclui com otimismo o técnico da Coréia.