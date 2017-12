Técnico da Costa do Marfim deve sair após a Copa O técnico da Costa do Marfim, o francês Henri Michel, revelou neste domingo que não deve continuar no comando da seleção após a Copa do Mundo da Alemanha - até aqui, os africanos perderam os dois jogos disputados no Mundial, para Argentina e Holanda, ambos por 2 a 1. "Meu contrato com a Costa do Marfim termina no final do Mundial. Como a federação ainda não me perguntou se eu quero continuar, acredito que a próxima partida, contra a Sérvia e Montenegro, será a última em que estarei no banco", contou Michel, após entrevista no centro de treinamentos da seleção, em Niederkassel. Michel, de 58 anos, chegou ao comando da Costa do Marfim em 2004. Com este Mundial, o técnico soma quatro Copas na carreira - ele já participou com a França (1986), Camarões (1994) e Marrocos (1998). A Costa do Marfim não tem chances de se classificar às oitavas-de-final e fará o seu último jogo na Copa, contra a Sérvia, na próxima quarta-feira.