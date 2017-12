Técnico da Costa do Marfim diz não temer nenhum rival Depois dos três amistosos de preparação em que a equipe da Costa do Marfim não foi derrotada, o técnico da equipe, o francês Henri Michel, afirmou que não teme a nenhuma das seleções que participam do Mundial. A seis dias da estréia na Copa contra a Argentina, em Hamburgo, no dia 10, Michel se mostrou confiante em seus jogadores e assegurou que o ritmo de competição está aumentando a cada dia. "Fizemos o que tínhamos previsto durante a etapa de preparação", disse o técnico. "Não cometemos erros e não temos jogadores contundidos. Ainda temos seis dias para ajustarmos os últimos detalhes para chegarmos ao máximo de nosso potencial no sábado, contra a Argentina". Michel declarou ainda que trabalha para que seus jogadores "não entrem em campo com medo de nenhum rival e que tenham a maior confiança possível em suas possibilidades quando chegue o momento". A Costa do Marfim encerrou a série de partidas amistosas neste domingo, com vitória de 3 a 0 sobre a Eslovênia. Antes, a equipe havia empatado por 1 a 1 contra a Suíça e o Chile.