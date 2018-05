Técnico da Costa do Marfim reitera favoritismo do Brasil

"Todo mundo sabe que o Brasil tem muitas qualidades. A seleção brasileira deverá ser a primeira do grupo", afirmou o bósnio Vahid Halilhodzic, técnico da equipe africana.

No entanto, o treinador prevê uma boa briga pelo segundo lugar do Grupo G, que tem ainda Portugal e Coreia do Norte. "Sabemos quer será muito difícil, mas estamos bem preparados, prontos para fazer bons jogos", avisou Halilhodzic, que terá a sua disposição o atacante Drogba, astro do Chelsea, da Inglaterra.

O Brasil vai estrear na Copa no dia 15 de junho contra a Coreia do Norte, na cidade de Johannesburgo. A Costa do Marfim será o adversário do dia 20, novamente em Johannesburgo. No último jogo da fase, os brasileiros terão pela frente Portugal, do atacante Cristiano Ronaldo, no dia 25, em Durban.