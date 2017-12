Técnico da Costa Rica poupa jogares para evitar lesões As lesões foram a principal preocupação do técnico Alexandre Guimarães no treino da Costa Rica deste domingo. Após o corte do lateral Martinez, que teve uma lesão no joelho na estréia contra a Alemanha, o treinador optou pela cautela e poupou o meia Centeno da movimentação. A ausência de Centeno foi apenas preventiva, segundo o médico Francisco Uribe. "Centeno estará de volta aos treinos na segunda-feira. Ele foi poupado apenas para se recuperar de um esforço excessivo nas pernas", explicou. A prevenção não para por aí. O volante Fonseca, o goleiro Mesen - ambos com dores na coxa - e Wanchope também não treinaram neste domingo, mas segundo o médico poderão treinar normalmente nesta segunda-feira. Na próxima rodada, a Costa Rica enfrenta o Equador, na quinta-feira (15), em Hamburgo. Na véspera, Alemanha e Polônia se enfrentam em Dortmund, também pelo Grupo A.