Técnico da Croácia culpa desfalques pela derrota O técnico Zlakto Kranjcar procurou minimizar o peso do tropeço da Croácia diante da Polônia, neste sábado, em Wolfsburg. Ele lembrou que o time teve vários desfalques, lamentou o fato de alguns jogadores terem sido vítimas de problemas estomacais por causa da alimentação mas, ainda assim, considerou o amistoso produtivo. "Temos um plano traçado até a estréia na Copa do Mundo (contra o Brasil, dia 13, em Berlim) e esse jogo fez parte dele. Pena que tivemos alguns problemas imprevisíveis, mas estamos fazendo bom trabalho", disse, bastante sereno. Para o treinador, a Croácia até que conseguiu jogar um bom futebol. "Contra o Irã fomos mal, mas hoje dominamos boa parte do jogo. Achei a disciplina tática da minha equipe positiva", analisou, com olhos bastante favoráveis ao seu time. "E encontramos pela frente uma das melhores equipes da Europa", acrescentou, numa observação distante da realidade. Ele acredita que no último amistoso, contra a Espanha, quarta-feira, em Genebra, a Croácia será totalmente diferente do que apresentou nestes três jogos da reta final de preparação - vitória por 4 a 1 sobre a Áustria, empate com o Irã em 2 a 2 e a derrota deste sábado. Ele espera uma equipe mais próxima do nível que acredita ser ideal para a disputa da primeira fase da Copa.