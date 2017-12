Técnico da Croácia deixa veterano Vugrinec fora da Copa O técnico da Croácia, Zlatko Kranjcar, abriu mão de surpresas, ignorou o clamor popular e deixou de fora da lista de convocados para a Copa do Mundo o meia Davor Vugrinec, de 31 anos, que não defende a seleção desde a Eurocopa de 2004. A Croácia é o adversário do Brasil na estréia do Mundial, no dia 13 de julho, em Berlim. Kranjcar preferiu dar prioridade aos jogadores que disputaram as Eliminatórias, a despeito dos 15 gols marcados por Vugrinec neste ano, que ajudaram sua equipe, o NK Rijeka, a ser campeã da Copa da Croácia e vice-campeã na liga. O técnico admitiu, no entanto, que enfrentou um dilema diante da situação. "Sua posição no meio-de-campo já está coberta, e eu não podia deixar de fora jogadores já testados e aprovados", disse. Entre os meias que irão à Alemanha, está Nico Kranjcar, de 21 anos, filho do técnico e considerado a estrela da equipe. O técnico também deixou de fora o brasileiro Eduardo Silva, que joga no Dinamo Zagreb e se naturalizou croata no ano passado. Eduardo, que é carioca e foi revelado no Campeonato de Favelas do Rio, promovido pela CBF, e disputou algumas partidas no ano passado - foi inclusive convocado para o amistoso contra o Brasil, que terminou 1 a 1, mas não entrou em campo. Kranjcar afirma estar otimista quanto às possibilidades de chegar às oitavas-de-final. "Sinto um grande espírito coletivo no grupo, e acho que seremos capazes de nos classificar", diz o técnico, que já convocou um 24.º jogador, que viajará com a delegação para o caso de ser necessário um corte: o zagueiro Marijan Buljat, do Dínamo Zagreb. Antes da Copa, a Croácia ainda joga quatro amistosos: contra a Áustria, em Viena, no próximo dia 23; no dia 28, recebe o Irã, em Osijek; no dia 3 de junho, enfrenta a Polônia, em Wolfsburg, na Alemanha; no dia 7, pega a Espanha, em Genebra, na Suíça. Confira os 23 convocados da Croácia para a Copa do Mundo: Goleiros: Tomislav Butina (Bruges - Bélgica) Stipe Pletikosa (Hajduk Split - Croácia) Joe Didulica (Austria Vienna - Áustria) Defensores: Robert Kovac (Juventus - Itália) Stjepan Tomas (Galatasaray - Turquia) Dario Simic (Milan - Itália) Mario Tokic (Austria Vienna - Áustria) Josip Simunic (Hertha Berlim - Alemanha) Igor Tudor (Siena - Itália) Meio-campistas: Jerko Leko (Dinamo de Kiev - Ucrânia) Niko Kranjcar (Hajduk Split - Croácia) Niko Kovac (Hertha Berlim - Alemanha) Marko Babic (Bayer Leverkusen - Alemanha) Darijo Srna (Shakhtar Donetsk - Ucrânia) Ivan Leko (Bruges - Bélgica) Luka Modric (Dinamo Zagreb - Croácia) Jurica Vranjes (Werder Bremen - Alemanha) Anthony Seric (Panathinaikos - Grécia) Atacantes: Dado Prso (Rangers - Escócia) Ivan Klasnic (Werder Bremen - Alemanha) Bosko Balaban (Bruges - Bélgica) Ivica Olic (CSKA - Rússia) Ivan Bosnjak (Dinamo Zagreb - Croácia)