Técnico da Croácia está indeciso na escolha de goleiro O técnico da seleção da Croácia, Zlatko Kranjcar, disse nesta sexta-feira que só vai definir seu goleiro titular nos últimos amistosos que a equipe fará antes de sua estréia na Copa do Mundo, no dia 13 de junho, em Berlim, contra o Brasil. Butina, que foi titular durante as Eliminatórias e no amistoso disputado contra o Brasil, em agosto do ano passado, ainda se recupera de uma lesão muscular que o deixou de fora dos últimos oito jogos de sua equipe, o Bruges, da Bélgica. No amistoso da próxima terça-feira, contra a Áustria, em Viena, o titular deve ser Pletikosa, que foi inscrito na Copa com o número 1 (Butina será o 23) e foi o dono da posição na Copa de 2002, quando a Croácia não passou da primeira fase. "Ele está em melhor forma no momento, mas só vou tomar a decisão final depois desses jogos", afirmou o treinador, que também conta com Didulica, que deve entrar no segundo tempo contra os austríacos. A Croácia disputará mais três amistosos antes do Mundial: no dia 28, recebe o Irã, em Osijek; no dia 3 de junho, pela a Polônia, em Wolfsburg, na Alemanha; e quatro dias depois, joga contra a Espanha, em Genebra, na Suíça.