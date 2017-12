Técnico da Croácia quer repetir atuação da estréia Uma repetição da boa performance apresentada contra a seleção brasileira. Essa é a ordem do técnico Zlatko Kranjcar para a partida deste domingo, quando a Croácia enfrenta o Japão, na cidade de Nuremberg. Apesar de ter estreado com uma derrota por 1 a 0, o treinador croata afirma que seu time jogou um bom futebol. ?Tivemos muitas chances contra o Brasil, mas não marcamos. Portanto, não há nada para mudar?, admitiu. Para a partida deste domingo, Kranjcar ainda espera pelo reestabelecimento de dois jogadores. A situação mais preocupante é a do meia e capitão Niko Kovac, que saiu do confronto com o Brasil sentindo dores nas costas e ainda não está totalmente recuperado. O atacante Ivica Olic, que jogou 35 minutos frente a seleção brasileira, está praticamente garantido. O otimismo pela seleção croata é tão grande, porém, que atingiu até aos bebês do país. Uma maternidade em Rijeka, terceira maior cidade da Croácia, decidiu vestir todos os recém-nascidos com roupinhas quadriculadas em vermelho e branco, tal qual o uniforme da equipe nacional.