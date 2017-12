Técnico da Espanha confirma Villa no lugar de Raúl Apesar de ter ficado na reserva no último treinamento, David Villa vai ser o titular na Espanha na estréia na Copa do Mundo, contra a Ucrânia, na próxima quarta-feira (14), em Leipzig. O atacante foi confirmado pelo Luis Aragonés logo após o treino deste sábado, e deve formar um trio com Fernando Torres e Luis García. A zaga também já foi confirmada, com Puyol e Pablo Ibáñez. O meio-de-campo será formado por três volantes: Xabi Alonso e Xavi mais avançados, responsáveis pela armação das jogadas, e pelo brasileiro naturalizado espanhol Marcos Senna (ex-Rio Branco e Corinthians), principal encarregado da marcação no setor. Dois jogadores do Real Madrid e considerados titulares da seleção até pouco tempo vão ficar no banco de reservas. O atacante Raúl e o lateral-direito Michel Salgado farão companhia ao lateral-esquerdo Antonio López (do Osasuña) e ao meia Cesc (do Arsenal). Além de Espanha e Ucrânia, Arábia Saudita e Tunísia também fazem parte do Grupo H.